El emotivo consejo que da un profesor a sus alumnos en su despedida: "No importa saber más en la vida, sino ser buenas personas"

Las vacaciones escolares están a la vuelta de la esquina y con ellas comienzan las despedidas entre alumnos y profesores antes de empezar a disfrutar de sus casi tres meses de descanso.

En estos últimos días, los colegios tienen por tradición celebrar fiestas y graduaciones de fin de curso. Y en ellas, es habitual que los docentes den algún que otro discurso para concluir y recordar los mejores momentos del año.

Carlos Llaca, alias 'El profe Carlos', es uno de esos maestros que ha conseguido ganarse el cariño sus alumnos, y es por ello que ha querido homenajearles de una manera muy especial.

"Os quería decir que me ha encantado estar estos dos años con vosotros, que me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas, y espero que vosotros también", son las palabras con las que comienza su despedida.

Prosigue diciéndoles que aunque el año que viene es probable que no se acuerden de "la suma con llevada o de las características de los anfibios", espera que retengan estos "buenos consejos" que les ha dado para ser siempre buenas personas.

"No importa en la vida saber más, sino ser muy buenas personas y portarnos bien con los demás. Os voy a echar muchísimo de menos y que os quiero hasta el infinito y más allá", finaliza este emotivo discurso con el que asegura que no quiere "caras tristes" por la despedida.

El vídeo se ha hecho viral en TikTok, plataforma donde es muy conocido y también ha calado en los usuarios por las lecciones personales que ha ido ofreciendo a sus alumnos día tras día y que posteriormente ha publicado en su perfil.

"Deseo con el alma que mi hijo encuentre en su camino profesores como tú", "Los colegios deberían tener más profesores así" y "Qué afortunados todos aquellos que pasen por tu clase" son algunos de los comentarios que ha recibido por parte de sus seguidores.