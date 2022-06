Un ladrón intenta robar la rueda de un coche sin darse cuenta de que el conductor está dentro: "¿Te ayudo con algo?"

No hay mayor susto que llegar a tu coche, el cual tenías aparcado, y descubrir que te lo han abierto y te han robado. Sin embargo, también hay ladrones cuyo modus operandi es más torpe y, al intentar realizar un hurto, ni siquiera se dan cuenta de qué hay en el vehículo, o quién hay dentro.

Así lo pudo constatar Julio, un tiktoker que compartió en sus redes el bochornoso momento que vivió cuando un ladrón intentó robarle una rueda mientras él estaba dentro.

Con el coche aparcado en la calle, este joven estaba sentado en el asiento del conductor cuando vio a un hombre acercarse y mirar de cerca su vehículo. Pero está claro que no vio suficiente bien, o al menos no se fijó con atención si había alguien dentro, porque no se percató de su presencia.

El presunto ladrón directamente se cercó a una de las ruedas traseras y empezó a tocarla, pues parecía que quería robarla. "¿Qué hace el loco este? Ah, me quiere rajar la rueda. No lo puedo creer", dijo el conductor al ver que el desconocido se agachaba.

Entonces se bajó del coche y se acercó a él. "¿Te ayudo con algo?", le preguntó irónicamente, dejando al supuesto delincuente paralizado y sin poder mediar palabra. El hombre ya había quitado parte de la llanta y metido ciertos papeles dentro que el conductor le pidió que sacara.

"La próxima, lo vas a pasar mal", le dijo finalmente Julio para que escarmentara y le dijo que dejara la rueda como estaba y se marchara de allí.