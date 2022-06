Una joven que da a luz en el baño de un hotel sin saber que estaba embarazada: "Pensaba que eran gases"

Si ya es complicado entre un grupo de amigas quedarse embarazadas a la vez, más lo es dar a luz sin saber siquiera que el bebé lleva nueve meses en la tripa.

Esto le ha pasado a Victoya Venise, una joven estadounidense que se ha vuelto viral al contar su impactante experiencia en las redes sociales producida el pasado mes de abril.

La chica estaba de viaje de negocios, cuando de repente empezó a encontrarse mal y a notar unos dolores muy fuertes en el estómago. Sin embargo, lo achacó a que tenía gases, ya que su hija también estaba padeciendo los mismos síntomas.

Al acudir al baño y notar ciertos retortijones, no podía creer lo que estaba pasando: "Me giré y vi al bebé. Me apresuré a sacarlo del inodoro, luego lo envolví en una tolla y llamé a emergencias". Victoya acababa de dar a luz a un bebé el cual no esperaba.

Tanto la madre como el bebé fueron trasladados al hospital más cercano para poder ser tratados y ella ser examinada por los médicos, ya que al no saber que estaba embarazada, no había pasado por ninguna revisión.

La joven ha calificado este suceso como "una experiencia mágica", y al no estar esperando tener un bebé durante este tiempo, consideró la opción de darlo en adopción.

Pero lo pensó mejor y, al hablarlo con su familia, decidió quedarse con el bebé y así aumentar la familia. "La experiencia me hizo conectar y querer quedarme con él. Así que eso haré. Estoy emocionada de ir de compras con él y comprarle todo lo que necesita", asegura.