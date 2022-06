La imperdible reacción de unas estudiantes a sus notas de Selectividad durante sus vacaciones: "No las mires. ¡Qué pesada!"

Los exámenes de Selectividad se han convertido en toda una pesadilla para los estudiantes. Y el momento de recibir las calificaciones, también. Mucha gente ve sus sueños más cerca, pero otra intuye cómo su esfuerzo no ha valido lo suficiente para entrar en la carrera deseada.

Unas chicas valencianas han conquistado a las redes sociales con su reacción al momento en el que reciben las notas de los exámenes. Las estudiantes se encontraban en su viaje de fin de curso, disfrutando de las playas paradisíacas de Malta, cuando vivieron unos instantes de nervios.

Mientras estaban en el agua, las jóvenes recibieron la notificación, y no dudaron en salirse para coger los móviles y acabar con la intriga que tenían. Apoyadas en las rocas de la playa, accedieron a la página web y alguna se llevó sorpresas.

"Biología un 7", decía una chica mientras rompía a llorar. Recibió una respuesta que posiblemente no le gustó nada. "Alba, no digas las putas notas, hostia", le gritó enfurecida la amiga. Y entre medias un huracán de llantos, asombros y gritos que han arrancado las carcajadas de las redes.

El vídeo se ha viralizado en la red social hasta llegar a más de tres millones de visualizaciones. Además, acumula casi 550.000 likes. El comentario más destacado es de la propia protagonista del vídeo, que quiso dejar una cosa clara: "Si no he entrado en medicina en la universidad pública no es porque no haya estudiado, hay más factores que pueden afectar. Te lo juegas todo en 3 días".