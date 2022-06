Kitty, la gata de Córdoba que sobrevivió tras ser centrifugada 46 minutos en una lavadora

Kitty, una gata persa de dos años oriunda de Córdoba, es apodada la gata milagro. Si los gatos es cierto que tienen siete vidas, esta ya solo contaría con seis.

Este sábado, la felina no parecía sentirse del todo agraciada con acicalarse mediante su saliva y patas, por lo que pensó que era buena idea darse un repaso en la lavadora de Estrella, su dueña.

"Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", relató la mujer con la voz encogida y temblorosa a Cordópolis.

Estrella, de forma ensimismada, introdujo un par de zapatillas y algunos trapos en el tambor, cuando Kitty aprovechó para colarse en el descuido de su dueña. Como de costumbre, la mujer introdujo el detergente, cerró la puerta y accionó un programa de lavado a 30 grados y un centrifugado en frío de 46 minutos de duración.

Fue la hija de Estrella la encargada de recoger la colada y encontrarse al animal, que huyó presa del pánico en dirección al interior de la casa perfumando todas las estancias a su paso con el característico olor a "ropa limpia".

La familia, atemorizada, consiguió coger al animal y llevarlo de urgencia al veterinario para comprobar su estado de salud ante semejante percance.

El sanitario comprobó las constantes vitales y realizó un chequeo general a la gata que, para sorpresa de todos, se encontraba en buen estado, tan solo algún problema de dificultad respiratoria, nada que no pueda curarse con antibiótico.