"Gorrona internacional": así ha llamado un chef mexicano a una 'influencer' que le pidió comer gratis a cambio de publicidad

El chef mexicano Édgar Núñez ha ocupado todos los titulares de los medios latinoamericanos al hacerse viral en Twitter compartiendo un mensaje que recibió de una influencer que quería "trabajar" con él y su restaurante.

"Hola, ¿cómo están? ¡Su restaurante es simplemente espectacular! Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias", escribió en un mensaje Manuela Gutiérrez, una desconocida instagrammer de Colombia con 75.000 seguidores.

Núñez, que es conocido internacionalmente por su cocina, también suele triunfar en redes sociales por mostrar este tipo de mensajes, enfadado por los que quieren comer gratis en sus locales. "Y en mi gustada sección 'gorrones internacionales, les dejo a Manuela", escribió en un tuit junto a la captura de pantalla, donde solo respondía riéndose.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Desde que el mensaje comenzara a rodar por todo el internet, la joven colombiana, graduada en derecho, ha sido objeto de todo tipo de críticas. Y, aunque al principio quiso mantenerse al margen de la polémica, finalmente se ha defendido asegurando que no cree que hiciera nada malo.

Alejándose de la etiqueta de "influencer", ha comentado que como "creadora de contenido" es muy habitual hacer un intercambio publicitario con marcas.

"Cuando nos contactan las empresas, los restaurantes, los hoteles a nosotros, obviamente nos ofrecen los servicios y nos pagan, pero también muchísimas veces, y tampoco se desentiende, es normal, yo les escriba igual a ellos y les diga: ‘oye, de verdad, me pareció espectacular, ¿hacen canjes publicitarios?’", ha aclarado.

"Si yo ofendí a este chef por decirle esto, la verdad es que ofrezco disculpas. Me han dicho varios que él no hace canjes, que no está de acuerdo con eso, que siempre nos expone y que fui yo la elegida para hacer esto superviral", se ha lamentado, bromeando que "no hay mala publicidad".

Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten quien es su influencer favorito? — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 21, 2022

Sin embargo, el cocinero no parece haber aceptado las diculpas porque ha continuado publicando tuits en los que asegura que "trabajar gratis no es trabajar" o que "un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio".