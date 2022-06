El pegadizo y original anuncio de un hotel al ritmo del 'SloMo' de Chanel: "Primera línea de playa, no secondary"

Qué mejor manera de anunciar tu empresa, producto o servicio que con una canción pegadiza y de éxito, y qué mejor tema que uno que ya ha triunfado este año: SloMo, de Chanel.

Eso han debido pensar en Hotel ON, una cadena que ha lanzado un marchoso videoclip para anunciar su hotel de Matalascañas, en la Costa de Huelva.

Úrsula Aguilera, Fran Melero, Paolo Nucera, Estefanía Granados y Nati Jiménez son los bailarines que protagonizan esta pegadiza versión escrita por Lolo Seda, coreografíada por Jonhy Chaves, grabada por Cápsula 33 y editada por Tomy Alemania.

"Escucha, cari, olvida el Caribe y olvida Bali. Que en Matalascañas estamos escpectaculary, primera línea de playa, no secundary", comienza la letra. "Y no se confundan, señoras, señores, yo tengo el destino que estaban buscando pa sus vacaciones. Al lao' de Doñana, inmensos playones. Y si aún no me creen pues me toca mostrárselo... ¡Aquí está el Hotel On!".