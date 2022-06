Un juez amonesta a un pescadero por presentarse en un juicio en pantalones cortos

Adam Jewell, de 28 años, tuvo que acudir a los juzgados de Newport en el sur de Gales, por cuarta vez, puesto que condujo por una calzada en la que estaba prohibido.

Para más inri, se descubrió que el acusado, a parte de invadir una zona con acceso restringido a vehículos, se encontraba bajo los efectos de los cannabinoides.

Además de todos estas infracciones, el osado infractor se permitió el lujo de acudir a la sala con un look veraniego, y presentarse ante su señoría sin ningún tipo de reparo, lo que provocó la amonestación pertinente del magistrado: "La próxima vez que vengas al tribunal, no lleves pantalones cortos".

Jewell, completó su atuendo con unas zapatillas de deporte Adidas, calcetines, una camiseta Nike y una sudadera verde. El joven ante la reprimenda del juez repondió con un escueto "sí, vale".

En su defensa, aunque fuera del tribunal, el acusado añadió: "No sabía que no se podía llevar pantalones cortos". No obstante, Jewell reconoció el buen hacer de su señoría con respecto a la sanción impuesta: "Está todo bien". Dicho castigo impondría una multa de 609 libras más las costas judiciales.