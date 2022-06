Una joven acude al aeropuerto para recoger a su "novio virtual" pero no se reconocen hasta pasado un buen rato

Actualmente mucha gente busca el amor a través de Internet y en ocasiones, cuando llega el momento de la quedada, se encuentran con sorpresas que incluso pueden acabar en lágrimas o en anécdotas graciosas. Una de ellas se ha viralizado en TikTok porque los propios protagonistas no se reconocían en un principio.

Iris es una joven mexicana que conoció a Fede a través de una aplicación de Internet. Mantuvieron una relación a distancia durante meses hasta que decidieron quedar cuando el chico se desplazó a Guadalajara.

La chica estaba visiblemente emocionada desde el principio, pero el paso del tiempo mientras esperaba estaba haciendo que sus nervios se alterasen. Al no haberse visto las caras en persona nunca, no se reconocieron en el aeropuerto.

"Cuando Fede pasó delante de mí, no me vio y yo con la mascarilla no le distinguía... pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas jóvenes de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos", confiesa la joven más tarde.

Además, también da la posible razón de ese malentendido. "Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan... fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor", explicaba en el vídeo que muestra el por momento donde por fin se reconocen.

Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso

El primer vídeo, que recoge la espera de Iris, acumula ya 17 millones de visualizaciones, mientras que la segunda parte está cerca de los dos millones. En los comentarios se puede ver cómo hay incluso gente que se identifica con la historia: "A mi también me pasó, no nos reconocimos".