El divertido vídeo de una 'tiktoker' enseñando una cueva como si fuera un piso de Madrid en alquiler: "Parece broma, pero no"

Si pensabas que ya lo habías visto todo buscando pisos en Madrid y Barcelona, una nueva vivienda está disponible que lo está petando en redes. Se trata de una cómoda cueva sin ventanas ni ventilación, pero "lista para entrar a vivir".

Así lo ha descrito Helena, una tiktoker que se está haciendo viral con la divertida recreación de como es ir a ver un piso en Madrid. No solo por las condiciones de la casa, sino por la actitud de los que lo ponen a la venta.

"Tenemos que ir rápido porque la quieren ver otras 27 personas", comenta la usuaria después de entrar por una puerta ridícula y comenzar el tour por el 'lujoso apartamento'.

La instalación es toda nueva, pero hay un par de inconvenientes: "Los gastos no están incluidos", "hay una fianza de cinco meses", "hay que tener 40 años cotizados", "no mascotas, no parejas, no personas, no gatos".

Todos estos requisitos relata en un par de segundos, antes de volver a repetir que, a pesar de que es un zulo, es posible que en los siguientes alguien decida alquilar el piso.

El vídeo, que ya tiene más de 100.000 reproducciones en TikTok, está recibiendo miles de comentarios. "Parece broma, pero no", aseguran muchos, que les recuerda a pisos de "13 metros cuadrados, en un cuarto piso, sin ventanas, sin ascensor, sin amueblar y a 900€ el alquiler, eso sin contar la fianza". "Es un ático en Príncipe Pío", añade la creadora.