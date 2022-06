Una tuitera comparte las banderas rojas que pone en Tinder, tras cinco años usándolo, para saber a qué tipo de chicos no hablar

Ligar en tiempos modernos es, en ocasiones, complicado, aunque se desconoce si lo es más o menos que antes de internet. La era de ligar a través de aplicaciones parece haber puesto al alcance de la mano eso del amor, pero no es todo tan sencillo como suena.

Amaia parece tenerlo claro, pues esta tuitera ha compartido una lista de banderas rojas que ha puesto a la hora de conocer gente, lo cual es -aunque no le falte razón- una manera de limitar enormemente las personas con las que habla.

"Después de una larga temporada (5 años) en Tinder y un exhausto estudio, he hecho una lista de red flags", explicó en su hilo en el que ha indicado diez motivos para no hablar con hombres.

1. Que sea hombre - No voy a aclarar nada. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

"Que sea hombre. No voy a aclarar nada", empieza, de forma tajante. "Que salga con una guitarrita [en las fotos]. No te la juegues a que la saque en algún momento de tu vida".

3. Que ponga “cantante profesional en la ducha” - Cállatexd no hace gracia — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

5. Que lleve tatuado “Veni Vidi Vici” - Creo que no hace falta aclaración. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

7. Que ponga que es otaku pero que se ducha - No se ducha. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

9. Que tenga fotos en grupo - Siempre es el feo. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

11. Que tenga un boomerang fumando cachimba - También huele a One Million. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

"Que ponga 'no soy el típico...'. Sí eres el típico"; "Que ponga que es otaku pero que se ducha. No se ducha"; "Que use [pantalones] pitillo. Huye, huele a One Million"; "Que tenga fotos en grupo. Siempre es el feo"; "Que ponga que tiene responsabilidad emocional. No la conoce ni ha oído hablar de ella", son algunas de las red flags que señala.

14. Que ponga “no des like si no te gusta el riesgo” - Qué haces mi vida? Bajas los escalones de dos en dos? — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

17. Que ponga “acabo de llegar a X. Alguien me hace un tour?” - Contrata un free tour colega esto qué es. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

20. Que lleve ropa de SikSilk - Huele a One Million o a Invictus. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

"Que ponga 'no des like si no te gusta el riesgo'. ¿Qué haces, mi vida? ¿Bajas los escalones de dos en dos?", bromea en otro tuit. Tras enumerar sus 20 señales por las que no hablaría a una persona, aclara al final que todo "es humor" y está "generalizando".