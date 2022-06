Se despierta del coma y descubre que su novio solo ha tardado cuatro semanas en dejarla e irse a vivir con otra mujer

Brie Duval estaba una noche de fiesta con unos amigos cuando estando en un aparcamiento elevado una de las barreras cedió y ella cayó al vacío directa al pavimento. Tenía 25 años y acabó con múltiples huesos rotos, una conmoción cerebral y un coma profundo.

Esta joven australiana, que estaba viviendo y trabajando en Canadá, había mantenido una relación con un hombre durante cuatro años. Al despertar del coma, tras cuatro semanas, descubrió que esa persona la había bloqueado en redes sociales y que se había ido a vivir con otra mujer.

"Finalmente me dieron mi teléfono y mi primer pensamiento fue llamarle y ver si sabía lo que pasó. No había ido a verme", dijo Brie a The Mirror.

"Así que abrí mi teléfono para enviarle un mensaje y apareció un mensaje de esta mujer que decía que ahora estaba con [nombre de la pareja, omitido por privacidad]", contaba la joven.

"Se ha mudado. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no contactes con él", decía el resto del mensaje con el que descubrió que ya no tenía novio.

"No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital, me ha dejado completamente atrás. Así que ni siquiera sé por qué sucedió esto", contaba Brie.

Sin embargo, la joven ha seguido adelante, gracias a sus padres, que a pesar de que los médicos le dijeron que sólo tenía un 10% de posibilidades de sobrevivir, pidieron que no se le desconectara de las máquinas que la mantenían con vida.

Ahora ha abierto una cuenta en TikTok donde cuenta qué secuelas le han quedado y cómo las supera día a día y vive con ellas, tratando de rehacer su vida.

"Ha sido muy difícil mentalmente, definitivamente hay un poco de trastorno de estrés postraumático por todo lo que sucedió, solo estoy tratando de ordenar mis emociones, pasando por el accidente y luego teniendo esa decepción en una relación", dijo Brie.

"Es frustrante no poder hacer las cosas que quiero hacer, mi claridad mental no está ni cerca de donde solía estar, tengo confusión mental", decía la joven sobre sus secuelas, porque "tener una lesión cerebral traumática es como tener síntomas de conmoción cerebral que no desaparecen", explicaba.

"Es una lucha porque la cuestión es que no estás visiblemente discapacitado. Si me miras pensarás que estoy en perfecta salud física y mental. No parece que tenga una lesión cerebral, pero es una gran parte de mi vida. Lucho todos los días para funcionar y hacer las cosas simples que solía hacer", pone de manifiesto la mujer.