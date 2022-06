Una mujer se deja crecer las uñas durante 30 años y las lleva de 30,5 centímetros: algunas cosas las tiene que hacer con los nudillos

Cordelia Adams, de 59 años, se ha dejado crecer las uñas durante más de 30 años, desde 1989 y a pesar de que las ha llegado a llevar de hasta 40 centímetros, ahora las lleva a una longitud estable de 30,5 centímetros.

Y ¿por qué? Ella misma lo explica: "Me encanta la atención que atraen". Eso a día de hoy, porque empezó a dejárselas crecer porque adoraba las uñas largas de su madre.

Y aunque esas uñas son un impedimento para muchas tareas, ha logrado apañarse: tiene que hacer algunas tareas, como lavar los platos o utilizar su teléfono con los nudillos, pero afirma que no cambiaría su aspecto por nada del mundo.

"Me uní a TikTok en medio de la pandemia y solo lo hacía por diversión porque vi a personas haciendo payasadas divertidas allí, así que decidí probarlo. Un vídeo mío se volvió viral y tiene 17 millones de visitas, era simplemente un vídeo de lavado de manos", explicaba la mujer a Hooked on the Look un canal de YouTube de Truly.

"Me gusta. Aunque muchas veces los comentarios son negativos, me gusta. Disfruto respondiéndoles", dice la mujer sobre los muchos haters que le dicen cosas negativas.

Cornelia, que trabaja en un centro de estética de uñas, pinta las suyas como obras arte, ya que regularmente se hace diseños impresionantes e intrincados en cada uña al rellenar la obra de arte desde la base cuando sus uñas crecen.

"La pintura nunca se quita, así que algunos de estos diseños han estado aquí [durante mucho tiempo]. Este diseño ha estado aquí durante cinco años", decía mostrando uno de sus dibujos en las uñas más antiguos.