Ada Zielinska, la artista polaca que se dedica a quemar coches para hacerles sesiones de fotos

La artista polaca Ada Zielinska se considera experta en desastres y catástrofes naturales y no es para menos, lleva casi diez años fotografiando viajando por el mundo buscando situaciones dramáticas que la atraigan.

Sus dos pasiones están claras: el fuego y los coches. Y aunque empezó a hacerles fotos por separado, rápidamente comenzó una serie que terminaría convirtiéndose en su aclamado libro Pyromaniac’s Manual.

Ella misma define su obra como "el placer estético que se experimenta al observar cualquier tipo de destrucción" y cuenta con orgullo cómo decidió comenzar a quemar coches ella misma para poder analizar más profundamente el elemento del fuego.

"Al principio, cuando empecé a quemar coches, no era nada seguro: no había bomberos; lo hacía solo con mi padre. Intentaba controlar el fuego, lo que es imposible por definición", ha relatado en una entrevista reciente con The Calvert Journal.

"Llegó un momento en que supe exactamente lo que le pasaría al coche. Sabía cuándo iba a estallar el airbag, cuándo se iban a romper los cristales y cuándo iban a explotar los neumáticos. Sabía cuándo era el momento adecuado para bajarlo y que se viera hermoso, con el humo oscuro transformándose en humo blanco. Al llegar a este punto, realmente dejó de ser tan emocionante para mí".

Por eso, comenzó otro proyecto Post-Turism y se dedicó a viajar a California y a Australia en busca de las zonas más perjudicadas por los incendios forestales en verano.

Y aunque la pandemia frenó un poco sus planes, continúa "documentando las emociones de las catástrofes", según ella misma asegura en su blog.