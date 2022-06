Pide a Tini Stoessel que le firme un autógrafo en sus apuntes y la cantante se los lleva por despiste: "¡Que tengo examen mañana!"

Las locuras que la gente hace por conseguir la mínima muestra de algo relacionado con sus ídolos, a veces sobrepasa los límites. La última anécdota está relacionada con Tini Stoessel.

La cantante ofreció el pasado domingo un concierto en Córdoba (Argentina) y gran parte de sus fans se amontonaron en la calle para ver a su ídola antes de la actuación.

Entre toda la multitud, una seguidora le pidió a la artista que le firmase los apuntes que se había llevado para estudiar mientras la esperaba, ya que al día siguiente tenía un examen. El vídeo se compartió y se hizo viral en Twitter.

una loca le pidió a tini que le firme los apuntes Y TINI SE LOS LLEVÓ KAJSKSKAS pic.twitter.com/8eb3VB4dQV — aaron  (@aarontsuarez) June 5, 2022

Con tan "mala suerte" que Tini cogió los apuntes y debido al griterío que había en aquel momento, en vez de firmarlos, se los llevó consigo pensando que era un regalo de la fan. "¡Tengo examen mañana!", dijo la fiel repetidas veces para que el cuerpo de seguridad presente la escuchase y pudiese recuperar su material de las manos de la argentina.

Al final, el susto se convirtió en una anécdota graciosa y gratificante, ya que la seguidora consiguió tener sus apuntes de vuelta y firmados por la cantante.

al final los apuntes fueron firmados y DEVUELTOS!!! confirmamos que tini no es chorra ✨ pic.twitter.com/NdLVDkTTrc — aaron  (@aarontsuarez) June 5, 2022

Después aviso si aprobé o no 😂😂😂 pic.twitter.com/YUNMGka3jm — 𝙿𝙰𝚄𝙻𝙰 (@pauli_bocco) June 5, 2022

"Después aviso si aprobé o no", es uno de los comentarios que la fan publica en su perfil junto a la foto donde se ve el autógrafo de intérprete. Los usuarios de la red social se compadecieron con ella deseándole suerte para su examen y apoyándola por si no consigue pasarlo: "Si no te aprueba con la firma de Tini, hay vídeo para matar al profe o la profe".