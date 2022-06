Un joven español viaja 6.000 kilómetros para conocer a la persona con la que lleva hablando tres años... y todo acaba en un triste desenlace

Dicen que el amor todo lo puede todo. Y si no que se lo digan a Daniel Barrera, un chico que decidió emprender una aventura para conocer a la persona que creía que era el amor de su vida.

Tres años son los que el joven de Tenerife llevaba hablando con "su alma gemela", la cual vivía en Orlando (Miami). Daniel no aguantaba más, por lo que cogió carretera y manta (o más bien, maleta y avión) y se recorrió 6.000 kilómetros para conocer a dicho sujeto.

Para su sorpresa, cuando aterrizó en el aeropuerto y se puso a esperar a que llegase, se produjo un giro en los acontecimientos. "No ha aparecido y me ha bloqueado en todos los lados", explicó el joven apenado en un TikTok.

El vídeo se hizo viral en cuestión de horas y los usuarios de la plataforma se compadecieron con el chico, dejándole mensajes de apoyo: "Perdió él, no tú", "Quiero creer que es mentira" y "Dime que es una broma" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Incluso algunos usuarios se identifican con él: "Me pasó igual con una amiga con la que hablé durante seis años. Estuvo en mi casa un día y se largó mientras yo dormía".

Tras el éxito del vídeo y las decenas de preguntas que le dejaron en los comentarios para saber más sobre esta aventura, el joven decidió responder a algunas de ellas: "He perdido miles de euros, tres años de mi vida y ha jugado con mi salud mental, pero bueno, por lo menos he ido a Disney, he visto un cocodrilo y me he comprado una pistola"

Por desgracia, esta situación es muy común en la actualidad y se conoce popularmente como catfishing: cuando una persona conoce a otra por Internet mediante un perfil falso, hasta tal punto de tener que cerrarlo cuando la mentira va más allá, solo para que no sea descubierta.