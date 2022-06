El surrealista vídeo de un padre y un hijo 'cantando' que está despertando todo tipo de reaciones en Twitter: "Me genera ansiedad"

"Prueba irrefutable de que TikTok es el deep web mainstream". Así ha definido un usuario de Twitter un vídeo que ha publicado de un directo surrealista que ha encontrado en la red social china.

Cada día la plataforma comparte cientos de nuevos vídeos y es imposible verlos todos, especialmente por el famoso algoritmo que solo presenta a cada uno lo que cree que le pueda interesar. Por eso, es crucial que se comparta en sitios como Twitter para poder alcanzar a comprender todo el tipo de géneros que abarca TikTok.

El último vídeo viral es difícil de definir, pero es tan inesperado que ya está triunfando. Se trata de lo que más seguramente sea un padre y un hijo, junto con su perro, que 'cantan' a cámara usando los números.

Otra prueba irrefutable que Tik Tok es la dark web mainstream. Mi red social favorita. pic.twitter.com/Wpp0YiiCQq — Sharker (@Sharker) June 2, 2022

De la rima más habitual, "ocho, me como un bizcocho", la improvisación comienza a perder fuelle y las invenciones han dejado a todos perplejos. Las reacciones de los internautas han sido muy diversas.

Es como ver un accidente de tráfico — Señor Lobo (@Seni0r_Lobo) June 2, 2022

A mi, fíjate, me aporta paz... — Fernando Eiras (@Eiras) June 2, 2022

De "el mejor vídeo del año" a "este vídeo me genera ansiedad". "Es como ver un accidente de tráfico", bromeaba otro. "Me desasosiega que el 11 y el 15 sean ambos el 'tracatrá'", comenta uno. "Pues a mí me aporta paz", responde otro.