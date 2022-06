Decenas de millones de seguidores en redes, pero una sola casa: así son las residencias de 'influencers' como la de los gemelos Martínez

Muchas personas comparten casa, es algo común. Que esas mismas personas tengan varias decenas de millones de seguidores en redes no es ya tan habitual. Es lo que ocurre en las llamadas casas de influencers, una moda surgida hace unos ocho años en Los Ángeles (EEUU) cuando el equipo creador del canal de YouTube Our Second Life creó la 'O2L Mansion', el primer proyecto de estas características, donde convivían lo que ahora conocemos como influencers, una palabra que aún no se estilaba por entonces. En aquella misma época, el 1600 de Vine St., un edificio de apartamentos de lujo frente al Paseo de la Fama de Hollywood, se convirtió en una residencia de estrellas de la extinta plataforma de vídeos Vine.

Una de las más famosas casas de influencers de nuestro país es la de Ibai Llanos, la mansión G2: la casa que Llanos comparte con otros streamers como Ander, Reven y Barbe y que pronto cambiará por una nueva residencia reformada para él, y que se llamará Gaming House, en un proyecto que comparte con el futbolista Gerard Piqué.

Pero ¿cómo funciona una casa de influencers? Los Gemelos Martínez tienen, a sus 23 años, 35 millones de seguidores en TikTok, 28 millones en Instagram y 5,76 millones en YouTube. Estos dos hermanos de Barcelona tienen a las afueras de Granollers (Barcelona) un chalet de 450 mt2, 5 dormitorios, un despacho y gimnasio, además de un terreno de 2.500 mt2.

Allí Iván y Emilio Martínez han fundado el Team Ken, una residencia que comparten desde hace un par de años con otros dos creadores de contenido, el venezolano Dayker Salas, influencer centrado en moda, belleza y arte, y Bogdan 'Boggi' Gnatovich, que realiza desde entrevistas y vlogs de viaje hasta retos, ambos de 19 años.

Pero ¿por qué residir en esta especie de comuna de artistas del siglo XXI? "Porque estar rodeado de personas motivadas te ayuda a concentrarte, intercambiar ideas y apoyarse mutuamente. Por ejemplo; ¿por qué ir a la oficina cuando podrías hacer el mismo trabajo desde casa teletrabajando? Porque el ambiente te permite estar centrado…", explica Dayker. "Si tenemos algún problema personal o con el trabajo, es mucho más fácil de ayudarnos o darnos consejo, ya que todos hemos vivido las mismas experiencias, nos dedicamos a lo mismo y nos entendemos perfectamente", aporta Boggi.

En la casa comparten los gastos de agua, luz y gas y todos colaboran en las tareas del hogar para que la convivencia sea "lo mejor posible", a pesar de lo cual "como en todas las convivencias, incluso en las familias, hay tensiones", aunque "entre nosotros no es muy común", explican los dos jóvenes inquilinos.

En cualquier caso, lo que no influye es el ego, ni el número de seguidores. "Desde el principio Iván y Emilio han compartido con nosotros, que tener el ego muy alto o creer que entre nosotros hay competencia nunca nos hará mejorar, ni como personas ni profesionalmente", hace ver Dayker. "Team Ken es literalmente una familia, trabajamos juntos y nos sentimos cómodos", explica.

Yes que los también conocidos como Martinez Twins tienen mucha experiencia en casas de influencers. Estos dos hermanos proceden de una familia humilde y alcanzaron la fama cuando la exestrella de Disney Channel, Jake Paul, les ofreció unirse a su equipo en Los Ángeles en 2017. Allí llegaron sin saber apenas inglés, pero eso no les impidió facturar más de 1 millón de euros en un año. Eran los únicos extranjeros del Team 10, un grupo de creadores de contenido que vivían juntos en una mansión en el barrio angelino de Calabasas. Desde la pandemia crean contenido desde su casa de Barcelona.

En aquella casa de Los Ángeles los Martínez aprendieron cómo hacer que funcione la convivencia. "Había normas que a día de hoy creemos que son importantes y aprendimos que se deben llevar a cabo. Sobre todo, respeto por tus compañeros, sus cosas, y las tuyas propias. También había normas para fomentar el trabajar en equipo, ayudar a los demás, colaborar en las tareas de la casa...", explican.

Iván y Emilio no sabían el idioma cuando fueron fichados por el Team Ten en LA. "Fuimos a un centro comercial y un hombre se me acercó y me dijo: 'you look familiar' [me resultas familiar]. Me quedé congelado porque no lo entendía y contesté: 'no no, i’m not your familia' [no soy familia tuya]. Él se quedó más congelado que yo y me fui", cuenta Emilio como anécdota. La gente no sabía pronunciar bien Iván, así que su hermano acabó por decirle a la gente que se llamaba Iphan "que es un nombre común allí y se pronuncia parecido al mío".

Reconocidos internacionalmente como los mejores creadores globales en los MTV Millennial Awards 2021, imponiéndose a creadoras como Lele Pons o Charlie d'Amelio, la tiktoker con más seguidores del mundo (136 millones), estos dos hermanos llevan entreteniendo a sus seguidores en redes desde los 16 años, pero en España no son aún tan conocidos.

Desde lipsync (doblajes de audios) y bailes a retos y videojuegos, los dos jóvenes de 22 años comenzaron publicando las bromas que se hacían el uno al otro: "Nuestra madre vendió sus joyas para comprarnos una cámara con la que grabar nuestros vídeos. Al mes, recibimos una invitación para irnos a Los Ángeles como Youtubers", cuentan sobre sus orígenes.