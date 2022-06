En numerosas ocasiones tomamos fotografías que proyectan una imagen muy diferente a la que teníamos en la cabeza. Es habitual que mucha gente se vea más guapa con la cámara delantera que en aquellas que otras personas les hacen. El principal culpable es el efecto espejo de los selfies.

De eso trata un vídeo de TikTok que se ha hecho viral recientemente. Alfonso Millet, quien lo ha subido a la plataforma, aparece explicando a su madre la teoría que acaba de desarrollar sobre el efecto espejo al descubrir que en muchas fotografías se ve feo y en otras no.

Alfonso decide explicar a su madre el motivo de su agobio, mientras que ella no para de reírse por los gestos y reflexiones de su hijo. El joven se muestra nervioso, pues considera que la gente le ha estado "viendo feo durante los últimos ocho meses".

"Cuando me hago un selfie en Instagram me veo con el pelo bien, me veo guapo, pero tú no me estás viendo así. ¿Sabes lo que te quiero decir?", comienza diciendo Alfonso a su madre, que arranca su carcajada nada más empezar.

"Si yo doy la vuelta a la cámara y me hago una foto real, salgo to' feo. O sea, tú me ves así", continuó el joven señalando todo el rato a la imagen que tiene en su móvil, confesando que se siente como que haya "estado un año feo". Ante tal preocupación, la mujer le pregunta que qué quiere hacer, a lo que el contesta simplemente que "tener el pelo normal".

Tras darle varias vueltas y contar cómo le surgió el pensar todo eso, el joven llegó a una conclusión. "Solo salgo bien en los selfies que me hago a mi mismo". Además, confiesa que cada vez que ve una de esas fotos con la cámara normal piensa: "Hermano, este pavo es un pedazo de cardo".