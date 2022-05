Edu, el niño gimnasta que enamora por su perfecta coreografía de 'SloMo', de Chanel: "¡Ole tú, no te avergüences!"

El pasado fin de semana, del 27 al 29 de mayo, se celebró en Torrent (Valencia) el Campeonato de España de gimnasia aeróbica. La competición, que despertó el interés por ver a las nuevas estrellas de este deporte, también dejó una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales.

Y un protagonista, Edu, un niño gimnasta que ha enamorado a sus usuarios por su atrevimiento, desparpajo y pasión por el baile. Y, por supuesto, su preciosa y -perfecta- coreografía de SloMo, la canción con la que Chanel Terrero maravilló a toda Europa en la gran final de Eurovisión.

El vídeo, de apenas un minuto, ha conquistado a todos los usuarios, que aplauden cómo interpreta el baile Edu. Nada más sonar los primeros acordes del tema, el chaval, aunque un poco vergonzoso al principio, es animado por todas las compañeras de competición para que baile.

Tras unos segundos de duda, y justo cuando llega el estribillo, se lanza a hacer una coreo que se parece mucho, por no decir que es prácticamente igual, a la de Chanel.

Un baile que le ha valido el cariño, aplauso y reconocimiento de la mayoría de los usuarios de internet. "👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 estamos todos in love con este niño!!!!", "Morí de amor", "Ole túuu... no te avergüences... lo haces precioso... ánimo", o "Que lindooo!!!! Amé!! Qué increíble por más niños que sepan y puedan ser libres y bailar, hacer lo que les da la gana! Que linda actitud de todxs ❤🥭", son algunos de los piropos dedicados a Edu.

También los hay hacia sus compañeras, que le animan en todo momento a que haga su baile preferido. "¡¡¡La mujer, un ser superior!!! Todas esas niñas animando y apoyando al chaval. Ole por Edu, que luche por lo que le gusta", se ha podido leer en Twitter.

Viendo la repercusión de su baile, Edu, a través de su TikTok, ha reconocido que muere "de vergüenza". Y es que, de la noche a la mañana, Edu se ha hecho famoso y todo por su pasión hacia lo que le hace feliz, el baile, que, a su vez, ha despertado el cariño de miles de personas.

Número 1

El histórico tercer puesto de Chanel con el tema SloMo en la gran final de Eurovisión 2022 se tradujo en un primer lugar en la lista oficial de las canciones más escuchadas en España.

Así lo certificaron los datos recopilados por Promusicae entre el 13 y el 19 de mayo, que muestran que la cubanoespañola fue capaz de imponerse incluso a un titán como el puertorriqueño Bad Bunny, que monopoliza prácticamente la lista.

La subida de Chanel fue además la más importante de la semana, pues pasaba del puesto 55 al número 1, una plaza que ningún tema español de Eurovisión conseguía desde Baila el chiki chiki de Rodolfo Chikilicuatre en 2008.