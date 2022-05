Afirman haber grabado a un Bigfoot, pero en las imágenes hay muchas cosas sospechosas

Un teléfono móvil barato puede grabar sin problema con alta resolución y en condiciones de todo tipo. Sin embargo, aún nadie ha sido capaz de grabar con buena calidad fenómenos paranormales o misteriosos. Es el caso del último avistamiento de un supuesto Bigfoot, ese animal mitológico que supuestamente habita en los bosques de EE UU.

Una cuenta de TikTok que habitualmente se dedica a subir supuestos vídeos con Bigfoots, que a juzgar por la cantidad se expone más que una modelo en la pasarela Cibeles, ha subido unas nuevas imágenes en las que una persona graba mientras su compañero conduce por un sendero en medio del bosque.

En un momento dado, deja de grabar hacia el frente del camino para hacerlo hacia el conductor, justo en el momento en el que aparece de entre la maleza el supuesto animal, bien encuadrado por la ventanilla.

Es una figura que se parece mucho a una persona con un disfraz de mono y según el vídeo no lo vieron en ese momento, sino al revisar las imágenes, por lo que no pudieron grabarlo más.

Y claro, en los comentarios pueden encontrarse todo tipo de apuntes mordaces sobre lo que se ve en las imágenes. "¡Qué gracioso que la cámara ya apuntara en esa dirección!", u "observen cómo estaba hablando con su amigo, pero no tenía la cámara apuntando hacia él hasta después de que 'accidentalmente' filmaron al bigfoot en el marco central", eran algunas de las pegas al vídeo.

Incluso personas volcadas con creer en seres que nunca han sido atrapados en un mundo en el que se ha cazado ya cualquier cosa que corra, nade o vuele, no acaban de creérselo: "He visto un Bigfoot y soy creyente, pero eso me pareció alguien disfrazado", dijo otro usuario.