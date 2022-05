La curiosa técnica de una tatuadora a la hora de realizar sus obras más significativas: mezclar tinta con cenizas de seres queridos

Kat Dukes es una artista que lleva trabajando dos años en el sector de los tatuajes como profesional. Aunque su experiencia no sea relativamente extensa, ha aportado en sus proyectos una curiosa técnica a la hora de impregnar la tinta en la piel de sus clientes.

Esta se trata de mezclar la tinta del tatuaje con las cenizas de un ser querido que ha fallecido. Lo probó primero en sí misma, añadiendo las cenizas de su difunto padre a su propio tatuaje conmemorativo.

"Creo que añadir las cenizas de la cremación a un tatuaje es algo muy poderoso para las personas que se lo hacen. Me reconforta cada día saber que siempre tengo a mi padre conmigo", confiesa la joven.

Esta técnica se ha hecho viral por ella, pero asegura que, aunque muchos no la conozcan, "lleva haciéndose durante siglos". "Me preguntan mucho si es seguro y puedo decir, por mi propia experiencia, que nunca he tenido ningún problema con estos tatuajes. Dicho esto, es importante encontrar un tatuador profesional para este servicio", recomienda la artista.

Cada vez recibe más gente que se anima a hacerse este tipo de tatuajes y que salen contentos con el resultado: "Por lo general, durante el tiempo que paso tatuando a la gente, me entero de lo que le pasó a su ser querido y de por qué decidió hacerse el tatuaje que eligió. He visto muchas lágrimas y también muchas sonrisas".

"Siempre es bonito hacerse un tatuaje conmemorativo, pero acaba siendo aún más significativo cuando le añades este elemento extra" concluye la joven acerca de esta técnica.

La artista comenzó a tatuar en 2018, pero no fue hasta hace dos años cuando se adentró en el mundo del hand poke, una técnica que se basa en hacer tatuajes con una aguja fina sin ayuda de una máquina.

Método al que añadió la idea de las cenizas, la cual está funcionando muy bien y de la que dice: "Cuanto más los hago, más gente me pregunta si quiere uno, sobre todo porque la mayoría de los tatuadores no ofrecen este servicio a la gente".