El adorable vídeo de un niño de cuatro años que le enseña lecciones de vida a su hermano pequeño: "No pasa nada por estar enfadado"

El método educativo Montessori triunfa en redes, especialmente en TikTok. Una de las influencers más conocidas del tema es Laura Love, que comparte a diario la crianza de sus dos bebés de cuatro y dos años: Carter y Jonah.

Ambos se hacen virales a menudo por sus sorprendentes vídeos cocinando la comida. Ahora, están acumulando más de 10 millones de visualizaciones por un adorable tiktok donde se muestra el cariño del mayor al pequeño.

"Literalmente el alma más amable que he conocido", ha escrito su madre junto a las imágenes que demuestran que su hijo de cuatro años tiene "más inteligencia emocional que ella".

El pequeño aparece en diferentes situaciones, regañando con cariño a su hermano y explicándole la manera correcta de comportarse. "Te quiero, pero no me gusta cuando me quitas mis cosas", le dice en una ocasión. "Ahora es mi turno", le comenta en otra: "Sé que es duro esperar, pero podrás jugar cuando acabe mi turno".

La más tierna de todas es cuando consuela al pequeño cuando está llorando: "Es normal estar enfadado, pero no puedes dar golpes". Y en otra ocasión se sienta con él a hacerle compañía después de que se haya asustado.

Unas imágenes que están recibiendo miles de reacciones. A pesar de que la madre es normalmente criticada por grabar a diario a sus hijos, en esta ocasión ha recibido muchas felicitaciones porque, en parte, la actitud de Carter y Jonah se debe a la manera en la que ella los trata.