Una mujer con el cuerpo completamente tatuado a sus 57 años muestra cómo ha evolucionado en 30 años

Kerstin Tristan es una modelo e influencer alemana que en los últimos años ha gastado cerca de 30.000 euros en tatuajes, hasta el punto de que ahora todo su cuerpo está cubierto de tinta indeleble.

Pero no siempre fue así. Tristan tiene ahora 57 años, pero por 2015 apenas tenía un par de tatuajes en la espalda. Más atrás, era una muchacha pelirroja a la moda de los tiempos.

Y es que la mujer ha subido a su Instagram fotos de hace 30 años, 20 años y actual en las que se puede apreciar su evolución física y sobre todo la de sus tatuajes.

La tatuada mujer ha subido imágenes de su aspecto en 1992, 2014 y 2022 en una de sus publicaciones, pero tiene otras anteriores donde se compara, por ejemplo, en 2015, con apenas tatuajes, a la actualidad, donde enseña a sus 184.000 seguidores su cuerpo cubierto de dibujos florales, mayoritariamente.

La mujer es de Leipzig, Alemania, donde ejerce como taxista y donde en tan solo 5 años completó su cuerpo, a excepción de cuello y cara, en un lienzo, algo que según ella afirma le ha dado paz y le ha hecho sentirse bien por dentro y por fuera.

En una de las fotos en las que se compara con su yo del pasado decía: "La izquierda es del 2010 y la derecha del 2020. En ese momento no había pensado en un cambio así y no me gustaban los tatuajes en ese entonces, pero el tiempo ha cambiado para mí y me encanta. Los tatuajes dicen mucho de una persona", decía la mujer.