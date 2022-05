Las ingeniosas y divertidas respuestas de Rosalía a sus seguidores: "Ni suerte ni suerte, ponte a estudiar ya"

Rosalía no es solo una estrella sobre el escenario. También lo es en las redes sociales. La cantante, como es habitual en ella, dejó la pista libre a sus seguidores de Twitter para que le preguntasen cualquier cosa que quisieran saber sobre ella. Y sus respuestas han sido de lo más ingeniosas.

"Dime algo que quieras saber que aún no me habías preguntado", escribió Rosalía en un tuit para pedir a sus fans que le hicieran cualquier tipo de cuestiones. Los seguidores no tardaron en avasallar a la artista y ella no dudó en mostrar su naturalidad característica.

Una joven le pidió que le desease suerte en sus exámenes, a lo que la cantante contestó como una auténtica madre. "Ni suerte ni suerte, ponte a estudiar ya", escribió Rosalía. Esa respuesta incluso sirvió de inspiración para Enrique, un maestro que pensó en mandárselo a todos sus alumnos "a ver si a ella le hacen más caso".

Ni suerte ni suerte ponte a estudiar ya — R O S A L Í A (@rosalia) May 15, 2022

Otra usuaria se encontraba en la misma situación que la anterior con sus exámenes. "Rosalía, mañana tengo prueba y no me acuerdo de nada", escribió pidiendo algún tipo de ayuda a la artista.

pic.twitter.com/xIByCUWKJO — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

Una chica le escribió una petición un tanto peculiar: "Si me respondes me pongo la alarma para madrugar y ponerme al día con la facultad". La artista contestó con uno de los refranes más populares.

Venga Luisina animos ke a kien madruga Dios le ayuda — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

Entre otras curiosidades que contó a través de estas preguntas, Rosalía dejó caer que ya tiene preparados los looks de su nueva gira, que le gustaría ir a Drag Race España o que no le gusta nada la pizza con piña.