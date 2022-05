Pone una estrella en su reseña de Google sin haber visitado siquiera el bar e indigna a todos: "¿Es que no hay nadie al volante?"

Una mala reseña en Google a un bar de un cliente que ni siquiera había pisado el local ha provocado que medio Twitter se indigne. También el propietario del restaurante, que, lógicamente, respondió al comentario.

"No he ido, he estado en el bar de al lado", escribió el usuario, valorando además al local con la mínima puntuación, una estrella, pese a no haber ido al mismo.

Un comentario al que respondió, indignado, el propietario del local. "¿Pues si no ha venido y ha estado en el de al lado por qué nos valora con una estrella? Aquí trabaja mucha gente para que usted tire nuestro trabajo por el suelo. ¿Ha tenido algún problema con nosotros? Si no ha sido ni cliente", dijo el dueño en un tuit rescatado por la cuenta especializada @SoyCamarero, que añadió como comentario propio: "De verdad, hay que prohibir hacer reseñas hasta pasar un psicotécnico".

El comentario del cliente (de otro bar, no de este, para más inri) no solo provocó la indignación del propietario del local, sino también de medio Twitter, que, en general, pide que se tomen medidas contra este tipo de mensajes y puntuaciones.

