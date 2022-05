Un hombre pide matrimonio a su novia en el funeral de su suegro.

El momento en el que un miembro de la pareja pide matrimonio al otro se convierte en uno de los más destacados de su historia. Por eso hay que elegir bien el lugar, las circunstancias y el día para hacerlo. En ocasiones las elecciones no son acertadas, como la que tomó un sudafricano que realizó este acto en pleno funeral de su suegro.

Esta propuesta tuvo lugar en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica, cuando la chica se encontraba en pleno duelo por la muerte de su padre. Incluso el cuerpo aún seguía presente en el ataúd cerrado que les acompañaba.

Mientras la mujer lloraba por la pérdida, él estaba arrodillado y hablando por un micrófono cuando, ante la incredulidad de todos, sacó un anillo y se lo colocó a ella en el dedo. El aplauso de los asistentes fue instantáneo, pues fue totalmente inesperado.

La mujer, acompañada por quien parece ser su hermana, no esperaba tal gesto de su pareja. Por eso no supo reaccionar en el momento, por lo que no queda claro a través del vídeo si acepta la propuesta de matrimonio o no.

El vídeo, que fue compartido por M.Mojela en TikTok, llega casi a las 300.000 reproducciones. El resto de usuarios comentaron sus opiniones. Algunos destacaron que simplemente se podría tratar de un pastor apoyando a la afectada, mientras que otros sí que lo identificaron como una propuesta de matrimonio.