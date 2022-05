4HBD, grupo que nació tras la separación de las hermanas Flos Mariae, pierde a una de sus integrantes

Ya ha pasado un año desde que las Flos Mariae, la viral girlband cristiana compuesta por las siete hermanas Bellido Durán, se separaron por problemas internos y formaron dos grupos: Maria's Pop y 4HBD. Sin embargo, ahora uno de los grupos ha vivido otra gran pérdida.

Las cuatro integrantes de 4HBD han subido un vídeo a su canal en el que han informado de que Estel, una de ellas, se marcha de la banda. "Estamos aquí porque quiero darte una noticia, y es que he decido que no voy a continuar con el proyecto", informó ella.

"A todos los que me habéis acompañado desde el inicio, os estoy muy agradecida, de verdad", comentó. "Os deseo que sigáis disfrutando de todo el maravilloso material que van a seguir publicando mis queridas hermanas".

"Queremos darte las gracias por todo este tiempo, todo el trabajo juntas, por iniciar 4HBD y todo lo que ha significado", agradeció Victoria. "Te queremos mucho. Mucho ánimo con todo".

"Aunque ahora seremos tres, igualmente queremos seguir llamándonos así porque es el nombre que elegimos al principio. Nos gusta y le tenemos cariño", añadió Victoria.

Después, anunciaron que tenían una gran noticia y, en un segundo vídeo, explicaron que iban a publicar un disco. "En vez de seguir publicando canción por canción, llevamos unos meses trabajando en un CD", confirmó Alba. "Es un CD de 12 canciones y vamos a publicarlas todas a la vez", añadió María.

El título del álbum será No es fake, título de una de sus canciones que aún no han estrenado. "En el CD hemos hecho diferentes géneros musicales, diferentes estilos", explicó Alba. "La fecha exacta no os la podemos decir todavía, porque estamos trabajando mucho, es algo nuevo y queremos hacerlo lo más profesional posible", aseguró Victoria.