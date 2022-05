En ocasiones, las ofertas de empleo que se pueden encontrar por internet son de lo más variopintas. Desde puestos de trabajo extraños a candidaturas para las que piden unos requisitos de lo más exigentes.

En el caso de Craig Harker no son tan raras las condiciones que pone para trabajar en su restaurante, George Pub & Grill, situado en Teesside (Inglaterra). Pero lo cierto es que son cosas que se sobrentienden, y lo curioso es que las haya tenido que especificar -de forma tan sincera- en su oferta de trabajo.

Según este chef de 35 años, que también es youtuber, al publicar puestos vacantes ha recibido la visita de ciertos candidatos de lo más desastrados, por lo que aclaró ciertos puntos para evitar que siguiera llegando gente tan sucia.

"Aquellos que acudan con ese fuerte olor corporal, que no vengan. Lávate las axilas antes de venir a la entrevista, huélete un poco y rocíate [con desodorante]", pide en su oferta, tal y como compartió en Facebook.

"La primera impresión es la que cuenta. Eso incluye también el cepillado de dientes", añade. "La parte clave para cualquier entrevista es la primera impresión, no hagas que la mía sea que claramente necesitas un lavado y me tenga que girar por ese aliento travieso que me rasca las mejillas".

"Si tus dientes están negros, entonces quédate atrás, si son blancos, está bien. Especialmente [es importante] cuando se está en la puerta del restaurante saludando a nuestros clientes cuando entran por la puerta", aclara.

Craig Harker añade, además, que tampoco quiere que venga nadie "después de una larga noche apestando a la última lata de cerveza que se tomó a las 5 de la mañana".

Pero la lista de requisitos sigue, pues pide que no se postulen para el puesto personas que carezcan de personalidad o no se relacionen con el mundo exterior: "Queremos gente animada, burbujeante y simpática para la recepción, no personas que se pasen el día en casa sentadas frente al último Fifa y que no salgan de casa durante días".

"Ve a tomar un poco de aire fresco e interactúa con gente real. No me importa que hayas dirigido un equipo en Call of Duty o Dragones y mazmorras", aclara, tirando de estigmas sobre los videojuegos y juegos de rol.

Curiosamente, el restaurante fue en 2019 foco de la polémica, pues perdió su licencia después de que anunciara en sus redes sociales una extraña promoción, tal y como publicaron los medios británicos. En una publicación, preguntó a sus clientes si pegarían un puñetazo a sus exparejas a cambio de un filete de carne, lo cual provocó que la Agencia de Normas Publicitarias le avisara de que violaba las normas por alentar la violencia doméstica.