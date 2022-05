Una clienta ciega cuenta el gesto de un camarero de un bar de Madrid con ella y se viraliza: "Me ha ganado de calle"

La periodista, cantante y, según indica ella misma, "operadora para sobrevivir", Carmen Massanet, ha contado una grata experiencia en un bar de la zona de Atocha, en Madrid, y se ha hecho viral en las redes sociales.

La joven, que ha utilizado Twitter para su relato, ha elogiado el gesto de un camarero que, por supuesto, ha acabado por ganarla por completo. "He ido a hacer unas audiciones en Atocha, me he parado a tomar un café y el camarero me ha ganado de calle. Para indicarme las cosas decía: el café a las 12, el azúcar a la una, etc. Hay muchos camareros que esto no lo saben", cuenta.

"No sé el nombre de la cafetería en cuestión, pero si me lees y hace un momentito le has puesto un café a una chica ciega, soy yo. Muchas gracias por querer saber cómo atendernos y hacernos la vida un poquito más fácil", prosigue en su relato.

Además, la joven ha querido explicar en qué consiste este pequeño, pero importante gesto del camarero: "Explicación al tuit. Para quien no lo sepa, una forma de indicarnos dónde están las cosas en la mesa es hacerlo por las agujas del reloj. Por ejemplo, a las 12 tienes tal cosa, a la una, esta otra, y así".

Un hilo que se ha hecho muy viral en las redes y que a esta hora cuenta con 32 mil 'me gusta' y cientos de reacciones. Entre ellas, las que le piden algunos "pasos básicos para facilitarles la vida", algo que ella también explica.