Los mejores tuits del meme del momento: desternillantes traducciones mal hechas al español sobre famosos, cine, televisión...

Cuando un meme se viraliza, es posible que surja una lluvia de reacciones y aportaciones de otros usuarios brindando sus ideas, a cuál más original, divertida y compartida en Internet.

Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas con las publicaciones del internauta gsu!, conocido en Twitter como @x27gsu, caracterizadas por traducir mal algunas frases en inglés.

El tuitero acompaña sus ocurrencias con instantáneas sobre la cultura popular, así como fotografías del mundo de Internet, entre otras ideas originales.

todos los memes de traducciones hechos por mi:https://t.co/LszevQN3Wz — gsu! (@x27gsu) May 8, 2022

El usuario publicó su primer tuit con este contenido el pasado 5 de mayo y, desde entonces, reúne casi 93.000 'me gusta'. En concreto, compartió la fotografía de una mujer obtenida de un banco de imágenes con la frase "I am concept", la cual se traduce como "me llamo Concepción".

A raíz del éxito que tuvo su post, el tuitero, que ya supera los 33.000 seguidores, comparte desde hace días otros tuits similares. Y lo mismo hacen cientos de usuarios que quieren publicar sus propias aportaciones.

mi mayor creación hasta la fecha pic.twitter.com/hl4enuMK1m — 🚶🏽‍♂️ (@jowyy08) May 7, 2022

De esta manera, Twitter se ha inundado, en cuestión de pocos días, de estos memes tan desternillantes y, por supuesto, también de mucho humor.