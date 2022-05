La risa contagiosa de una madre al ver un vídeo de su hija bailando se hace viral en TikTok

No hay nada mejor y tan satisfactorio en la vida como la risa, y si es contagiosa, más todavía. Es algo que a todo el mundo le gusta y está quedando claro gracias a un vídeo de TikTok que se ha vuelto viral por la gracia que produce.

Lara, una usuaria de TikTok, está acaparando todas las miradas gracias a una publicación que ha hecho recientemente. En él muestra un audio de su madre con la reacción que tiene a un vídeo suyo bailando, lo que ha generado la risa y admiración de todos sus seguidores.

La joven mandó a su madre un vídeo de su clase de danza, pero no se imaginaba ni por asomo que respondiese de la forma en la que lo hizo. Una simpática risa contagiosa con algún mensaje entre medias conquistó a su hija.

La mujer comienza riendo cuando de repente suelta su primera declaración al respecto: "No he podido ver acabar el vídeo". Sin parar de reír, la madre repite en varias ocasiones que no puede terminar de verlo por la gracia que le produce.

"Ay que me meo, ¡cuánto hacía que no me reía!", continúa diciendo, antes de intentar consolar a la chica con algún que otro halago a su forma de bailar. "Ay qué bien bailas hija", terminó confesando, eso sí, sin dejar de reír.

El vídeo ya ha conseguido más de 844.000 visualizaciones en TikTok, con 103.000 likes y numerosos comentarios que alaban la forma en la que la madre se toma la danza de su hija.