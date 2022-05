Una joven denuncia la pregunta hiriente de su jefe tras conocer la pérdida de su madre: "¿Te sientes bien para volver a trabajar hoy, no?"

Sam, una joven de 18 años, ha explicado a través de su cuenta de TikTok el motivo por el que se produjo la renuncia de su trabajo tras vivir una mala experiencia con su jefe. Y ese momento ocurrió justo después de que la chica se enterase del fallecimiento de su madre.

La chica, que es de Estados Unidos, aprovechó las redes sociales para denunciar públicamente lo que le ocurrió con su jefe. En el vídeo, que acumuló 900.000 reproducciones, divulgó la conversación por mensajes que mantuvo con Zak, su máximo responsable, tras la muerte de su madre.

"Hey, me enteré del fallecimiento de tu madre. Lo siento mucho. No puedo imaginar cómo te sentirás. Hazme saber si necesitas algo, estoy aquí para ti", escribió él el mismo día del fallecimiento sobre las 19:42. A los quince minutos, Sam le dio las gracias por el mensaje.

Una joven denuncia la pregunta hiriente de su jefe. TIKTOK

Sin embargo, unas horas más tardes llegó el momento más destacado, cuando Zak sorprendió a la joven con una pregunta algo inapropiada para la situación que estaba viviendo. A primera hora de la mañana del día siguiente, Sam recibió un SMS por parte de su jefe: "¿Hey, te sientes lo suficientemente bien como para volver a trabajar hoy, no?"

Sam no podía creer lo que estaba leyendo. Como respuesta, mandó dos audios mostrando su enfado: "Apenas puedo respirar. ¿Qué clase de pregunta es esa? No voy a volver. Nunca volveré". Así procedió a la renuncia de su trabajo por el feo detalle de su jefe.

Una vez empezó a recriminar, no terminó. También le echó en cara su comportamiento en el ámbito laboral. "Diablos, no, no terminé con esto todavía. No te importa una m*** nadie excepto este maldito trabajo", comentó ella.