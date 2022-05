La inédita reseña de un hostelero a su propio negocio tras rechazar a unos clientes: "Más jefes así, ¿dónde quiere el monumento?"

Un hostelero está siendo viral en las redes sociales por no quedarse callado ante una situación que ha vivido en su restaurante. Se trata del dueño del local El Balcón del dulce, en La Cabrera (Guadalajara), que es protagonista en internet por hacer algo realmente insólito: escribir una reseña en Google de su propio local.

El texto, publicado por @soycamarero en Twitter, se ha hecho viral por lo que en él cuenta el dueño del restaurante, que relata por qué rechazaron a unos clientes que llegaron al local a las 17.30 horas.

"Nos pillan recogiendo para cerrar y con una mesa de seis terminando una copa. Nos dicen que son 30 y les decimos que no podemos atenderles y se enfadan", escribe.

"Después de habernos mentido, resulta que eran 45 personas para tomar algo sin previo aviso o reserva. Y al decirles que no, se enfadan, elevan el tono y dejan entrever la chulería y mala educación que les caracterizaba. (Vosotros os lo perdéis, decían)",

"Siendo un restaurante y no un bar atendemos siempre a todos los que podemos, pero hay un límite", deja claro el hostelero.

"Y creo que hablo en nombre de todos los hosteleros cuando digo que ya no me vale la frase 'el cliente siempre tiene la razón'. Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan al cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no, señores, no es así. Seamos humildes y analicémonos a nosotros mismos para ser mejores clientes, no solo en hostelería, sino en todos los sectores de los que somos clientes en el día a día", pide.

👏👏👏Ojalá todos los jefes así ❤️ pic.twitter.com/xMW1yrvcyG — Soy Camarero (@soycamarero) May 4, 2022

"Aprendamos de todas aquellas personas que son buenos clientes, amables, respetuosos y educados, porque de ellos muchos deberían aprender", acaba su escrito este dueño, que ya es casi un héroe en las redes, donde ha generado muchas reacciones.

Somos malos clientes. Nunca sentimos empatía por los trabajadores y vecinos.

El famoso "es solo un segundo" o "¿Estais cerrados?" lo hacemos todos.

Elevar la voz y celebrar eventos en las terrazas del bar, también y a los vencidos que les den.

Nos queda mucho, mucho. — TOCAPELOTERO (@fteruelp) May 4, 2022

No se puede decir mejor.

Es entrar al restaurante y parece que se creen de la realeza o del clero, mientras que los camareros son como los esclavos y criados.

Esto se lo pueden hundir donde amargan los pepinos pero multiplicado por gúgol, igual así aprenderán a ser personas 🚀. — Doctor H (@Hiby_Alduin) May 4, 2022

Nosotros en nuestro negocio (churrería) cumplimos el horario, ya pueda venir el Rey o el Papa. Y quién se enfade, pues lo sentimos, el horario está para algo. — MARITÉ FG (@MariteFg) May 4, 2022