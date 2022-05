Un perro intenta robarle el protagonismo a un niño pequeño grabando un TikTok y su divertida pelea se acaba volviendo viral

Los bailes en TikTok siguen siendo la tendencia más popular de la red social china. Solos, en pareja o incluso en familia... Esta última categoría se ha hecho viral con un divertido vídeo en el que un perro quiere llamar la atención de sus dueños.

El cachorro en cuestión es un bulldog francés que se entromete con una familia que intenta seguir el reto de bailar al ritmo de la canción infantil My name is.

Cada uno debe dar un paso e interpretar su paso cuando la canción le llame. Sin embargo, el miembro más pequeño tiene más problemas que el resto intentando deshacerse de la atención del perro.

Cuando el joven se adelanta, el animal se lanza a su pierna y debido a su gran fuerza y la pequeña estatura del pequeño, pronto acaban rebozados en el suelo. El forcejeo sigue mientras sus primos continúan el reto.

Una situación tan surrealista que ya acumula casi cincuenta millones de visualizaciones en TikTok donde la creadora ha declarado la razón por la que decidieron seguir grabando. "Prioridades", ha bromeado en uno de los comentarios.

Yet another tragic event the Simpsons predicted pic.twitter.com/uxfCQ5rgCr — JaySwift🇺🇸 (@jayswift7o2) May 3, 2022

El vídeo ha llegado hasta Twitter, donde ya tiene 6 millones de visualizaciones y cientos de memes. El mejor de todos apuntaba que, como no, esto "ya lo habían precedido en Los Simpson".