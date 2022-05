La espeluznante máquina expendedora japonesa en la que se pueden comprar fotos de desconocidos por dos euros

¿Para qué acudir a un fotomatón a hacerse una foto de carné cuando puedes comprarla directamente de una máquina expendedora? Eso han debido pensar en Japón, aunque las imágenes que se pueden comprar son de desconocidos.

Este tipo de máquinas son muy populares en el país nipón, hasta el punto de que hay algunas que venden cosas tan raras como pizzas o platos de ramen. Sin embargo, los productos que se pueden comprar ahora llegan a cosas tan espeluznantes como imágenes de personas a las que no conocen.

Por 300 yenes (unos 2,19 euros), los clientes pueden conseguir la foto de un desconocido al azar de una lista de 10 en esta máquina situada desde marzo en el distrito de Kagurazaka (Shinjuku, Tokio). ¿Por qué alguien querría algo así? No se sabe el motivo, pero el medio japonés Nippon asegura que la máquina ha tenido miles de compras en los últimos dos meses.

"Es muy interesante. Me pregunto quién será", dijo un cliente. "La compré para que diera que hablar, pero ahora no sé qué hacer con ella. Me gustará enseñárselo a la gente del trabajo. Puede que lo exponga allí". Otro comprador reveló qué haría con ella: "Pensé que sería divertido pegar una foto de un hombre de mediana edad en mi smartphone, así que vine a comprar una".

Al parecer, el empresario Terai Hiroki es el responsable de este 'invento', y lo hizo porque, en época de mascarillas, le pareció buena idea que la gente pudiera ver caras descubiertas al azar.

"Las fotos de identificación parecen ser lo más parecido a ver sus caras reales. Puedes preguntarte en qué trabajan, qué tipo de personas son y cómo se llaman. Es divertido imaginar todo tipo de cosas", declara al citado medio.

Según contó, las imágenes son pasaportes y curriculum de 10 personas que eligió al azar y a las que les preguntó si podía usar sus caras para venderlas en máquinas.

Tras pensar que sería todo un fracaso, en abril se encontró con que había tenido un gran éxito y, en consecuencia, lanzó una segunda versión con aún más fotos de personas desconocidas.