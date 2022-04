Un cliente se queja de que le echan a las 17 h y el dueño del bar maravilla con su respuesta: "Resulta que los empleados son humanos"

Las reseñas de Google en muchas ocasiones resultan desacertadas y enfadan a los dueños de los locales que las reciben. Es el caso de un comentario que ha generado revuelo en Twitter al ser compartido por la cuenta Soy camarero, sobre todo por la respuesta que el jefe del local dio al cliente.

Un usuario dejó en Google una reseña de un bar sobre un hecho que presuntamente le ocurrió el Domingo de Ramos. Se quejaba tajantemente: "Restaurante repleto de comensales y los camareros echando a dichos clientes a las 17 horas porque tenían que descansar".

La queja no queda ahí. También se acuerda del momento de la hostelería con las restricciones por la situación sanitaria. "Cuando tenían que cerrar por la pandemia se quejaban, ahora que no tienen hora de cierre echan al personal. Vergüenza me daría ser el dueño del local".

Hay días tontos y tontos todos los días: pic.twitter.com/SPi9VPpVip — Soy Camarero (@soycamarero) April 27, 2022

Y el jefe, por alusiones, decidió contestar de una manera que ha suscitado los aplausos en las redes sociales. "Lamentamos que no le agrade nuestro horario de atención al cliente, pero resulta que nuestros empleados son seres humanos, y tienen el mismo derecho a descansar que todos", comenzó diciendo.

"Ellos se pierden festivos, bodas, comuniones, comidas en familia, etc. para atender a personas como usted. Para añadir algo más a su comentario le recordamos que ese día estuvimos abiertos toda la tarde, hasta la cena, por lo que ponemos en duda la veracidad de su comentario", continuó diciendo arrancando la admiración de la gente.

El jefe prosiguió alabando a sus empleados, de los que están "muy orgullosos", así como de "su trato hacia los clientes". Además, deseó que la encargada de la reseña pasase buena Semana Santa y, por supuesto, que no volviese por su restaurante.