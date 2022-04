Unas hermanas trillizas comienzan a salir con el mismo hombre: "Nuestra condición es que tiene que querernos por igual"

Tres hermanas trillizas originarias de Kenia están saliendo y planeando casarse con el mismo hombre, un tal Bigman Stevo, que afirma que tener tres parejas no es gran cosa.

Cate, Eve y Mary, tres hermanas conocidas como 'Camaradas Trillizas' en Kenia, han sido noticia en su país natal durante las últimas dos semanas, desde que se reveló que están saliendo con el mismo hombre.

Cate fue la primera en fijarse en Stevo, y después se lo contó a sus dos hermanas, a las que también les gustó. Le preguntaron si estaría dispuesto a salir con las tres y él aceptó.

"Solía verlo en YouTube y un día le hablé a mi hermana Mary de él", dijo Cate a Gotta News. "Ella admitió estar enamorada de él y cuando se lo enseñamos a nuestra hermana Eve, nos dimos cuenta de que a ella también le gustaba".

Aunque las tres hermanas pensaban que Stevo era guapo, se enamoraron de él en ocasiones diferentes al tener citas planificadas en un calendario generado por ellas para repartirse el tiempo.

"Lo hemos planeado de manera que cada una de nosotras tenga una cita, el lunes, el martes y el miércoles, respectivamente, y luego tengamos una cita conjunta el viernes por la noche", dijeron las trillizas. "Nuestra condición es que tiene que querernos por igual; debe esforzarse por querernos por igual".

Stevo, que se describe a sí mismo como empresario y creador de contenidos, dijo a los periodistas que siempre se había considerado polígamo y que salir con tres mujeres al mismo tiempo no era un gran problema.

"Tiendo a creer que mi amor no estaba destinado a una sola chica y que nací siendo polígamo y que todo el mundo lo sabe", dijo el keniano. "Siempre soy honesto y fiel y mis ex se fueron porque les dije que quería añadir una más. No quiero engañar, quiero sumar y casualmente las bendiciones me llegaron cuando las quería.

Las trillizas es la primera vez que están a la vez en una relación con el mismo hombre, y que definitivamente no traerán ninguna mujer nueva a su relación en el camino, sin importar lo que Stevo tenga que decir al respecto.

En cuanto al matrimonio y a los planes de tener hijos, las tres hermanas dijeron que se están tomando las cosas con calma y que un bebé sería un regalo bienvenido, independientemente de quién sea la primera en ser madre. Por el momento, todavía están conociéndose, ya que Stevo todavía no las distingue bien.

Esta noticia llega apenas un mes después de la historia de las trillizas congoleñas que se casaron con el mismo hombre porque no querían separarse.