Un acosador arrepentido pide perdón 15 años después al compañero al que hacía 'bullyng' en el colegio

Los comportamientos en la infancia pueden marcar el resto de la vida. El acoso es uno de esas conductas. Esta vez el protagonista no es el afectado por el bullying, sino quien lo hizo hace ya 15 años y ahora se arrepiente por ello.

Joe Erwin es un humorista estadounidense de 24 años muy conocido en TikTok que cuenta con más de 113.000 seguidores. En uno de sus vídeos respondió a una pregunta de un fan: "¿Qué cosa terrible hiciste de niño y de la cual te sientes realmente mal ahora siendo adulto?",

El joven contó con arrepentimiento su comportamiento de niño. Hacía bullying a un amigo. Cuando llegaba la hora del recreo, el chico robaba la comida al otro niño y se la comía delante de él. Ahora ha reconocido este error delante de todos sus seguidores, también buscando al chico para pedir un perdón que llega 15 años después.

El joven relató lo que sucedía: "En el comedor siempre nos servían pizza y siempre nos sentábamos uno al lado del otro. De hecho, jugábamos juntos en el recreo, éramos amigos. El era pequeño de tamaño y yo, un chico gordo. Pensaba: 'Como es tan pequeño, no tiene hambre como yo'".

Tal y como relata, el niño no se quedaba callado, pero él siempre se mostraba por encima. "Una vez que se daba cuenta, me decía 'escucha, no me gusta que hagas eso'. Yo le contestaba que estaba hambriento y me comía la pizza enfrente de él. Se quedaba sin almorzar", dijo Erwin.

Tras desvelar sus malos episodios, el tiktoker procedió a buscar a su compañero, del que solo sabía que se llama Dylan. "Si estás ahí, lo siento mucho. Quiero llevarte a la pizzería más cara que se te ocurra. Sé que esto no va a compensar lo otro, pero quiero decirte que lo siento mucho", anunció.

El vídeo, que ya se ha vuelto viral, alcanza los 10 millones de reproducciones. Muchos seguidores quisieron dejar su reconocimiento por confesar que se arrepentía de su pasado. "El hecho de que estés dispuesto a reconocer tu error y enmendarlo me obliga a respetarte", dijo una usuaria.