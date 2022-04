Un inmigrante ilegal gana 250.000 euros en la lotería, pero no puede cobrarlos al no poder identificarse

La lotería te puede cambiar la vida. Este y otros tipos de juegos de azar suelen causar una suerte de esperanza de que, por un pequeño importe, te termine tocando una gran cantidad de dinero. Sin embargo, imagina ganar, sentir esa alegría y euforia de tener el número premiado y darte cuenta de que no puedes cobrarlo por aspectos legales.

Así le ha sucedido a un inmigrante de Argelia que vive en Bélgica. El hombre, que no reveló su nombre, compró recientemente un 'rasca y gana' en una tienda de la ciudad portuaria de Zeebrugge por el que pagó 5 euros.

Este argelino de 28 años empezó a saltar de alegría al ver que había ganado 250.000 euros, y su sorpresa fue tal que pidió a un amigo que comprobara que no se equivocaba. Efectivamente, estaba en lo cierto, había ganado, tal y como el dueño de la tienda también se lo corroboró.

Sin embargo, su alegría pronto se tornó en tristeza al descubrir que, como no tenía papeles y vivía de forma ilegal en el país, no podía cobrarlo, ya que no puede demostrar su identidad, algo obligatorio en el servicio de Loterías Nacionales de Bélgica.

Al descubrir este requisito, el ganador intentó cobrarlo de otra manera: mandando a unos amigos que residían legalmente a cobrar el boleto. Sin embargo, la tienda tenía cámaras de seguridad, por lo que no podían reclamar el dinero al no coincidir la identidad del comprador con la de las personas que querían cobrar el premio. Este intento provocó que la Policía tuviera que intervenir y los amigos durmieran durante una noche en el calabozo.

Finalmente, el joven argelino acudió con su abogado para permitir que quedaran en libertad. "Mi cliente se encuentra en una situación ilegal, no tiene papeles ni cuenta bancaria", declaró el letrado Alexander Verstraete a AFP. "Estamos buscando documentos que puedan probar su identidad. Tendrá que ponerse en contacto con su familia en Argelia".

Desgraciadamente, ante lo sucedido, un tribunal de la ciudad de Brujas es quien se encuentra en posesión del boleto de 'rasca y gana' premiado y la situación del extranjero es complicada. Aun así, las autoridades han asegurado que, si terminan deportándolo por seguir ilegal, no lo harán antes de que pueda cobrar el dinero.

Si el afortunado consigue poner en regla sus papeles, tendrá que presentarse en la administración de lotería para cobrarlo y presentar su identificación, así como una cuenta bancaria a su nombre y una dirección fiscal.

Al joven argelino le quedan 11 meses para poder reclamar sus 250.000 euros, algo que puede suceder, o al menos él se muestra positivo de que, para entonces, pueda legalizar su situación. "Tal vez tenga una oportunidad entre un millón de ganar 250.000 euros", dijo el abogado. "Así que tiene mucha suerte".