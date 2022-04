La adorable reacción de un bebé al escuchar a Whitney Houston: "Tranquilo, no llores"

Hay interpretaciones que emocionan, y es que hay artistas que son inmortales. Sin embargo, a pesar de sus años de historia, hay muchas personas que no han escuchado canciones míticas, y más si se trata de niños pequeños que no han vivido a la vez que estos cantantes.

Si hay una artista que cumple con estos requisitos es Whitney Houston, cuya voz es eterna a pesar de que falleció en el 2012. Y el ejemplo de ello es lo que provoca en este bebé.

El grupo estadounidense The Redmoon Band ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo del bebé de uno de sus integrantes viendo a la cantante interpretando su clásico I Will Always Love You.

El niño, sentado en su hamaca, no pierde detalle del videoclip y se queda hipnotizado con su voz. Pero entonces llega el estribillo con la ya mítica -y complicada- nota alta y larga de Whitney Houston, momento en el que él empieza a llorar y sonreír a la vez.

Entonces, se da cuenta de que su padre está ahí mirándole y se gira. "Tranquilo, no llores", le dice él, provocando una risa del bebé que, sin duda, será todo un fan de la cantante cuando sea mayor.