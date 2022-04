Francia está centrada en sus elecciones, que enfrentan de nuevo en una segunda vuelta a Marine Le Pen y Emmanuel Macron. La líder de extrema derecha y el presidente saliente están inmersos en su campaña política, pero los votantes no esperaban recibir un paso como el que el candidato a la reelección ha dado con sus fotos.

El próximo domingo, Francia vivirá una carrera similar a las de sus anteriores elecciones en 2017: Emmanuel Macron y Marine Le Pen se ven las caras en una segunda vuelta de las elecciones a la presidencia. Según las encuestas, el presidente mantendría su puesto con un 54% frente al 46%.

A escasos siete días de las elecciones, los candidatos preparan sus últimos actos oficiales después de varias semanas de campaña. Tiempo que Soazig de La Moissonnière, la fotógrafa oficial de Emannuel Macron, ha capturado en distintas imágenes.

Sin embargo, lo que no esperaban los franceses, y otras personas de fuera del país, es que una de las imágenes mostrara a un Macron tan desenfadado y natural.

La fotógrafa compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes del sábado, día en el que el político protagonizó un acto en Marsella. Y, entre todas ellas, capturó al actual presidente descansando en un sofá, descamisado y mostrando su pelo en el pecho.

Las sorprendentes y profesionales imágenes de Soazig de La Moissonnière han sido ampliamente aplaudidas, pero esta foto tan diferente de Macron no ha pasado desapercibida y las redes ya han reaccionado a su manera.

Yo a Macron le pegaba una segunda vuelta. pic.twitter.com/QB7I8NSScT — Manu Piñón (@manupinon) April 18, 2022

Pero que veis de raro en la foto de Macron, pregunto… 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/V6cU1qxExp — Maestro Joao (@maestro_joao) April 18, 2022

La foto de Macron. pic.twitter.com/SD3cl4TNVy — Que alguien me lo explique🇮🇨🇪🇦🇮🇱 (@que_explique) April 18, 2022

"Yo a Macron le pegaba una segunda vuelta", elogió un tuitero. "Lobo-hombre en París", bromeó un usuario en referencia a la canción de La Unión. Incluso el Maestro Joao hizo un montaje para sentarse al lado del presidente saliente.

I’m not joking actually — paula 🌻 (@mooonlightbby) April 17, 2022

"¿Por qué los fans de Macron tienen tanto contenido de su fotógrafo oficial y yo no tengo tanto de Pedro [Sánchez]. Solo es una broma, no os preocupéis", bromeó una tuitera residente en Polonia. "En realidad no estoy bromeando".