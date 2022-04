Dos pasajeras han recibido las multas más altas jamás impuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), debido a su comportamiento poco adecuado y violento en el que ocasionaron desorden en los vuelos en los que viajaban, respectivamente.

Según anunció este viernes el secretario de Transporte de EE UU, Pete Buttigieg, y recoge la BBC, las aerolíneas estadounidenses han registrado un número récord de pasajeros rebeldes desde inicios de 2021 debido, en gran parte, al rechazo en la utilización de las mascarillas.

"Si estás en un avión, no seas idiota y no pongas en peligro a la tripulación ni a los pasajeros del vuelo", declaró este, en el programa de la cadena ABC The View. "Si lo haces, la FAA te multará".

Aunque nada tienen que ver sus casos con el tema de las mascarillas, hay dos pasajeras que se llevan la palma en cuanto a cuantía de las multas, siendo las mayores de la historia en ese sentido.

En uno de los incidentes, una pasajera que viajaba con American Arilines de Texas a Carolina del Norte amenazó con agredir a un miembro de la tripulación, motivo por el que recibió una multa de 81.950 dólares (unos 75.500 euros). Después de un incidente, empujó a otro sobrecargo y trató de abrir la puerta de la cabina. Aunque la tripulación intentó sujetarla, ella golpeó a otro miembro del personal en la cabeza en repetidas ocasiones.

Cuando lograron esposarla, y siempre según el comunicado de la FAA, "les escupió, golpeó con la cabeza, mordió e intentó patear a la tripulación y otros pasajeros".

En el otro incidente, la pasajera volaba con Delta Air Lines de Las Vegas a Atlanta, está acusada de "abrazar y besar a los pasajeros sentados al lado de ella y de tratar de salir de la aeronave durante el vuelo. Rehusó regresar a su silla y mordió a otro pasajero múltiples veces".

Esa pasajera, que fue controlada por la tripulación, debe pagar una multa de 77.272 dólares (algo más de 71.000 euros).