Ivana Icardi ha vuelto a Mtmad después de ocho meses de ausencia. Tras dar a luz a Giorgia, su hija con Hugo Sierra, la argentina se ausentó de su perfil en la plataforma, pero nunca desapareció del todo de la vida pública. De hecho, lo último que se supo de ella es que había roto con el uruguayo, y ahora ha regresado a su canal para sincerarse sobre ello.

Tras su crisis, en enero ya hablaban de darse un tiempo y hacer vidas por separado, pero fue a comienzos de marzo cuando rompieron definitivamente. Aun así, en todo este tiempo mantenían buena relación, y así lo demostraron con las reuniones familiares de Navidad o los comentarios de cariño que se dedicaban en las redes sociales.

Sin embargo, parece que los problemas en la pareja eran varios, y la hermana del futbolista Mauro Icardi ha confesado lo mal que lo pasó en su relación, especialmente al quedarse embarazada.

"Quizás si hubiera recibido un poco más de apoyo, que le dije a Hugo que necesitaba en esos momentos, quizás hubiese sido de otra manera", ha alegado sobre la época tras dar a luz en agosto. "Ahora mismo he remontado muchísimo, pero esos meses del embarazo necesitaba que fuera más comprensivo conmigo".

Entre lágrimas y visiblemente emocionada por recordar esa etapa, Ivana ha contado que llegó incluso a marcharse de casa: "Una vez me fui y estuve con Giorgia en un hotel porque no me aguantaba más. Tenía presión, discutía con Hugo, tenía tristeza, todo me parecía un mundo...".

Tras estos problemas, volvieron a intentarlo, e incluso pasaron las Navidades juntos y viasjaron a Uruguay, pero nunca llegó a funcionar. "Teníamos discusiones tontas continuamente. Vas acumulando y en un momento ya se vuelve insostenible", ha declarado. "Lo he intentado hasta la saciedad, pero bueno, ya se ha roto y por ese lado estoy tranquila".

"Quizás tendríamos que ser un poco más maduros para, si realmente nos amamos, afrontar la situación y saber que tenemos una niña", ha advertido también. "Me emociono porque una ruptura es dolorosa siempre, y más cuando ha habido buenos momentos".

"Me da pena porque al final somos dos personas buenas que nos hemos amado. Hugo tiene un carácter que yo a veces no tolero y nos hace discutir. Tiene sus cosas, sus manías", ha opinado. "Es muy doloroso estar pensando qué percibirá la bebé".