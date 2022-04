Un profesor lleva camiseta rosa a clase para enseñar que los colores no tienen género y esta es la respuesta de los alumnos

Hace unas semanas, Juanlu, profesor de niños de 9 y 10 años, subió a TikTok un vídeo en el que mostraba cómo intentaba hacer ver a sus alumnos que el color no tiene género. En él se ven las respuestas de los niños, con toques de humor entre medias.

El vídeo, en el que solamente se ve la imagen del profesor con una camiseta rosa, comienza con una niña diciendo que Juanlu iba vestido igual que una de sus compañeras. Ante ese comentario, un niño le pregunta por qué lleva una camiseta rosa siendo chico.

"¿Y por qué no la voy a llevar?", pregunta el profesor. "Porque el rosa es de chicas", dicen varios alumnos a la vez. Es ahí cuando entra en juego el resto de alumnos, aludiendo a que rechazar el rosa 'por ser de chicas' es machismo.

Además, una niña sale en defensa de esa libertad. "A mí me gusta el azul y no pasa nada", dice la alumna. Como respuesta, un compañero dice que "el azul es de chicas también". Incrédulo, el profesor lanza otra pregunta: "¿El azul es de chicas y chicos, pero el rosa no?". Varios niños contestan con un "claro".

Sin embargo, vuelve a entrar en escena la niña del color azul diciendo que "todos los colores son de todos", demostrando junto al profesor que cualquiera puede ponerse un color independientemente de su género.

El vídeo ya cuenta con casi dos millones de reproducciones, más de 380.000 likes y alrededor de 1.600 comentarios, lo que significa que es una lección que está arrasando en la red.