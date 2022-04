Así es el semáforo de Chiquito de la Calzada que te dice "¡quiétor!" cuando está en rojo

Málaga cuenta desde ahora con un semáforo para peatones único en el mundo, con figuras animadas con luces led que reproducen los andares de Chiquito de la Calzada, cuya voz grita "¡Quiétorrr!" cuando no se puede cruzar y "¡Al atáquerrr!" cuando comienza la fase verde para los viandantes.

Todo ha sido posible gracias al reto aceptado por un grupo de alumnos de Formación Profesional y sus profesores en la Escuela Ave María de la capital malagueña, que han desarrollado este proyecto durante un mes y medio en absoluto secreto tras recibir la propuesta del Ayuntamiento de la ciudad.

Cuando el peatón pulsa el botón para cruzar la calle, comienza el espectáculo, con la silueta de un Chiquito iluminada en rojo que flexiona la pierna en su característica postura vacilante, y en ese momento empieza la retahíla de expresiones que hicieron famoso al humorista malagueño.

"¡Quiétorrr! Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Mason. Relájate. ¿Te das cuen? Usted se mueve más que los precios. Que me voy a cagar en tus muelas. No puedo, no puedo, no puedo. " son algunas de las frases que se pueden oír en la fase roja.

A continuación, el "muñeco" de Chiquito se desliza, por obra y gracia de la electrónica, de la ventana superior a la inferior del semáforo, pasa a tener un color verde para indicar a los peatones que ya pueden cruzar y vuelve a echar mano de su diccionario particular.

"El reto más importante ha sido que los muñecos del semáforo original eran fijos y hemos tenido que cambiarlos con matrices de leds para que fueran programables y dotarlos del movimiento de Chiquito", ha explicado este martes Miguel Descalzo, profesor de Electrónica en este centro.

Chiquito de la Calzada RTVE

"Chiquito de la Calzada, don Gregorio (Sánchez Fernández), era una persona muy entrañable y muy querida en Málaga, y casi era vecino de esta escuela", resalta Pareja.

Con una fase roja de 40 segundos y otra verde de 60, que se pueden modificar, el semáforo no está homologado para que se instale en un lugar para regular el tráfico, por lo que su función es solo ornamental.

El Ayuntamiento aún no ha decidido su ubicación exacta, aunque baraja la posibilidad de pedir un segundo ejemplar e instalar uno por la zona del centro histórico que frecuentaba Chiquito y el otro en el entorno en el que vivía, en el barrio malagueño de Huelin.