Se graba mientras duerme para controlar sus ronquidos y descubre que está siendo acosada por su suegra

De siempre se ha dicho que las suegras y los cuñados son los temas más complicados en las uniones familiares. Aunque hay veces que la excepción confirma la regla, suelen producirse más disputas que confrontaciones.

Pero todos los problemas se quedan atrás después de conocer lo que le ha pasado a Rosiduh. Esta tiktoker descubre que su suegra la acosa y amenaza de muerte mientras duerme gracias a unas grabaciones que se realiza a sí misma para controlar sus ronquidos y horas de sueño.

"Una voz decía que quería dejarme sin vida y otras cosas odiosas. Así que creí que había un fantasma en mi habitación, pero resulta que era la madre de mi novio que entraba y decía esas cosas mientras dormía", comenta la joven en uno de sus vídeos explicando lo sucedido.

La historia se ha viralizado rápidamente en la plataforma y miles de usuarios se han quedado aterrorizados, plasmándolo así en los comentarios: “Chica, esta no es una forma normal de sacar la ira, sal de ahí lo antes posible” o “Realmente no entiendo por qué no estás preocupada... este no es un comportamiento normal o una forma válida de 'liberar la ira'... protégete por favor”.

Aun así, la tiktoker, que no olvidará nunca el susto, sigue conviviendo con su pareja y su suegra, a la espera de poder pagar un alquiler por su cuenta e irse de esa casa.