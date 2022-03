La tortilla, ¿con o sin cebolla? Un debate universal del que se ha hablado y, por supuesto, se hablará siempre. Gustos aparte -y formas de prepararla también-, lo cierto es que ni siquiera los chefs más famosos se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor receta.

Sobre esta cuestión fue preguntado David Muñoz, uno de los cocineros más queridos personal y profesionalmente dentro de la hostelería.

En una entrevista que han rescatado -y hecho viral- en las redes sociales, al chef, pareja de Cristina Pedroche, se le pregunta directamente por esta cuestión sobre la tortilla: ¿con o sin cebolla? "Sin. El problema de la cebolla pochada dentro de una tortilla es que aporta dulzor, y, organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. Patata, huevo y aceite. Nada más", es la respuesta del hostelero madrileño.

Organolépticamente mis cojones, Dabiz Muñoz. pic.twitter.com/Qiyxlyrq7N — Caballo guláger capibara supporter (@PotiPotiInLove) March 29, 2022

Unas palabras que han desatado cierto revuelo -y mucho cachondeo- en Twitter, donde los usuarios han reaccionado a esta expresión.

Hay unos vídeos del Dabiz cocinando con Iniesta y uno de ellos es tortilla de patatas organolépticamente bañada en salsa de almejas. Y viene a defender la tortilla sin cebolla🤣🤣🤣. Las estrellas Michelin están haciendo demasiado daño — Exiliado ❤️💛💜 🔻 (@Exiliado79) March 30, 2022

Qué va a ser lo siguiente? Decir que organolépticamente la piña no va bien en la pizza porque aporta dulzor? — RataZ y PalancaZ (@RatasyPalancas) March 30, 2022

Organolépticamente — Pepe Vera Silvestre (@pepvesil) March 30, 2022

"Organolépticamente el dulzor no casa con el huevo" que hostiazo tiene!! 🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/226zEsR293 — La Crowley (@CrowleyPor) March 30, 2022

Organolépticamente Dabiz Muñoz puede comerme los 🍳🍳. Será el tío capaz de decir eso por postureo, habiendo tenido en StreetXO, o teniendo, uno de sus mejores platos un sándwich de huevo con mollete dulce. Es una caricatura de su fama, a pesar de ser un grandísimo cocinero pic.twitter.com/Hs6arqNnMX — Bill "The Butcher" (@Billeldebowery) March 30, 2022

Recientemente, el chef habló de una de las cuestiones que más revuelo ha generado en los últimos meses: la subida del precio del menú degustación de DiverXO.

El pasado mes de noviembre, Muñoz anunciaba que subía el precio de su menú degustación de 250 a 365 euros, convirtiéndose así en el restaurante más caro del país.

"Las críticas en general me han importado poco", confiesa el chef cuando le preguntan por aquellos que no han entendido la subida del precio del menú. "Lo primero es que es mi restaurante y pongo el precio que quiero, como cualquier otro negocio. Otra cosa es que la gente esté dispuesto a pagar".

El mediático chef explica cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: "Cuando empezamos a pensar en subir el precio, hicimos un ejercicio de recapacitación. DiverXO había perdido dinero durante 15 años, todos los años teníamos cuentas negativas, y queríamos mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja con nosotros, queríamos mejorar a nivel económico y a nivel humano, por lo que hicimos el ejercicio de calcular cuánto nos costaba esto y no queríamos cambiar ni un ápice de lo que significaba DiverXO ni en técnica ni en experiencia", se confiesa el chef.

"La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existe en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir, es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta", comenta Muñoz sobre la decisión que le llevó a subir el precio.

Según declara el chef de DiverXO, "estaba muy seguro de lo que íbamos a hacer, lo hicimos, y en realidad el cambio no ha sido notable", sentencia Muñoz sobre la polémica.