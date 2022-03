Una joven relata cómo contó a la amante de su marido que él había fallecido

El momento del duelo tras la pérdida de un familiar siempre es complicado, pero en ocasiones se puede enrevesar aún más. Sobre todo si inesperadamente te enteras de que tu difunto marido, tras 16 años de relación, te estaba siendo infiel. Es lo que le pasó a Bridgette Davis, tiktoker que acaba de revelar cómo se tuvo que enfrentar a esta situación.

La norteamericana, nada más enterarse de la infidelidad, tuvo que contarle a la amante de su marido que este había fallecido. Sucedió en 2018 en Cincinnati. La pareja llevaba 10 años de matrimonio, con dos hijos en común, pero tenía un gran problema. El hombre padecía trastorno bipolar y llegó el momento en el que dijo basta recurriendo al suicidio.

Tal y como ha contado Davis en redes, poco después se enteró de que su marido estaba conociendo a otra mujer en una relación paralela. Sin embargo, la amante desconocía lo ocurrido, por lo que Bridgette tuvo que ejercer de su comunicadora de la noticia.

Decidió contárselo a través de unos mensajes que no ha dudado en enseñar a sus seguidores. En ellos se puede ver cómo la amante no podía creerlo porque el hombre le había prometido que no lo haría. “No podía” o “me lo prometió” fueron las expresiones más impactantes que mostró la tiktoker.

Tras conocer la noticia, la amante preguntó a Bridgette si podía acudir al lugar donde se encontraban los restos del hombre. La tiktoker se negó rotundamente, una decisión que está teniendo tanto defensores como detractores en redes.