A quién pertenece realmente la voz del vídeo viral de la momia gritando

Investigadores de Royal Holloway, la Universidad de Londres, la Universidad de York y el Museo de Leeds consiguieron hace tres años recrear la voz de una momia de 3.000 años de antigüedad imprimiendo su tracto vocal en 3D y utilizando una laringe y cuerdas vocales artificiales, según recogió CBS entonces.

La cadena estadounidense compartió un breve reportaje sobre el hallazgo en el que se podía escuchar un sonido con la voz de la momia, el sacerdote Nesyamun del templo de Amón. Sin embargo, fue otro vídeo editado con las mismas imágenes pero de apenas unos segundos de duración el que se hizo viral.

En ese clip de 11 segundos se puede ver a los investigadores observar el cuerpo momificado mientras una voz en off cuenta que cómo los científicos habían logrado replicar su voz, dejando paso después a un audio de una especie de grito que hizo reír a miles de personas.

Ese sonido no es el de la momia, sino que se utilizó para crear una parodia del original. Su voz pertenece al músico MC Ride, miembro del grupo de Hip-Hop Death Grips, que profiere esa expresión durante una de sus canciones, Guillotine (It Goes Yah), según informa Gizmodo.

El corte, que puede encontrarse en el canal de YouTube 'kmlkmljkl', cuenta con más de 4,5 millones de visitas, mientras que el reportaje original no alcanza los dos millones y supera por poco las 1,6 millones de reproducciones.